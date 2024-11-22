Сломавшего ногу во время матча Овечкина могут доставить в Россию для лечения

Хоккеиста Александра Овечкина могут доставить в Россию после перелома ноги во время гостевого матча Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщил старший врач «Динамо» Валерий Конов.

По словам медика, вопрос о транспортировке спортсмена в Россию обсуждается. Однако решение пока не принято. Предполагается, что клубные врачи сами захотят помочь Овечкину в восстановлении.

«А не исключено! Сейчас обсуждаем этот вопрос. Но сложность в том, что Овечкин под контрактом с «Кэпиталз». И если клубные врачи скажут, что Сашу в Россию не отпускают, а будут лечить сами — мы с этим ничего не сделаем», - цитирует слова Конова телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что Овечкин повредил ногу во время третьего периода. Из-за этого он не смог продолжить игру. Его отправили на обследование, которое выявило перелом малоберцовой кости левой ноги.

Ранее Александр Овечкин рассказал о своих финансовых счетах. По его признанию, на них содержится менее 100 млн долларов.