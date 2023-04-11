Слитые в интернет фотографии Алисы Тепляковой поразили подписчиков

Девочка вундеркинд Алиса Теплякова запомнилась не только тем, что побила все рекорды по скорости поступления в МГУ, но и своим робким, невинным внешним видом.

Молодая Россиянка не делала пышных причёсок, не носила ярких платьев и уж точно не пользовалась косметикой.

Новые фотографии десятилетний Алисы, появившиеся в интернете, наделали много шума.

Дело в том, что на изображениях Алиса не только сильно повзрослела, но и обильно накрашена. Глаза подведены чёрной тушью, а губы – алой помадой.

Такого поклонники не ожидали: «Надеюсь, это фильтры», – пишут комментаторы.

Как сообщает издание Woman.ru, для многих обновления во внешности чудо-девочки стали шоком. Некоторые, однако, всё-таки оправдывают Алису, уверяя, что в её возрасте вполне нормально увлекаться косметикой.