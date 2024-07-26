Слишком много роскоши: что не так с предполагаемой матерью троих детей Павла Дурова

Блогера Ирину Болгар, назвавшую себя матерью троих детей создателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова, заподозрили в обмане. Пользователи Сети отметили разницу в образе жизни программиста и его предполагаемой избранницы.

В частности, Ирина любит демонстрировать роскошный образ жизни, активно публикует снимки с брендовыми сумками, позирует в частных самолетах, а свою семью назвала «VIP». При этом Дуров предпочитает аскетизм, несмотря на наличие миллионов долларов на счетах. Он неоднократно говорил, что не хочет тратить деньги на недвижимость, яхты и самолеты, чтобы не ограничивать свою свободу.

Болгар отказывается говорить о том, поддерживает ли она общение с Дуровым, а сам он по традиции хранит молчание и не комментирует слухи.

Пользователи не исключают, что Болгар начала активно вести соцсети и использовать громкую фамилию ради раскрутки своего аккаунта и заработке на рекламе, сообщает Woman.ru.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что Ирина Болгар сама вышла с ней на связь. При этом девушка категорически отказалась пообщаться по видеосвязи. Также оказалось, что ее аккаунт был создан в июне 2024 года с местоположением в Италии. Как предположила Собчак, в аккаунте размещаются не реальные фотографии, а скриншоты.