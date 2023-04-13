Слезящиеся глаза и морщины: в Сети обеспокоены состоянием 59-летнего Владимира Машкова

Совсем недавно в мире отечественного кино произошло событие, которое собрало всю светскую Москву. Речь идет о премьерном показе фильма «Вызов». Мероприятие посетили даже те, кто давно не появлялся на публике. И, конечно, особую значимость данному событию придавали актеры, сыгравшие главные роли в кинокартине. Персонаж Владимира Машкова является центральным для сюжета фильма, вот почему все внимание общественности было приковано к актеру. Об этом сообщает издание «Экспресс газета».

Несмотря на то, что 59-летний артист улыбался фотографам и был в хорошем настроении, пользователи Сети не смогли не заметить, как изменилась его внешность. В качестве доказательства своей позиции фолловеры ссылаются на свежий снимок Машкова, на котором видны его глубокие морщины и слезящиеся глаза. По мнению публики, Владимир прилично сдал за минувший год.

Обсудили подписчики и появление Натальи Подольской на премьере. Общественность обратила внимание на то, что после заявления Преснякова о дочери его супруга стала скрывать живот. Недавний выход в свет артистки вновь спровоцировал слухи о ее беременности. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой в Солнцев раскритиковал Ксению Бородину за ее слова о власти и Курбане Омарове. Посмотрев новое интервью телеведущей, мужчина заявил: «У человека едет крыша». Полное высказывание Рустама читайте в этой статье.