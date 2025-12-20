Слезы, обморок, сотрясение мозга: раскрыты детали нападения пассажирки на Алексея Глызина в самолете

Напавшая на Алексея Глызина нетрезвая пассажирка самолета избила стюардессу до сотрясения мозга. Подробности инцидента в беседе с Пятым каналом раскрыл концертный директор певца Максим Глотов.

71-летний исполнитель хита «Зимний сад» и его концертный директор попали в неприятную ситуацию в самолете по пути на корпоратив из Москвы. На них напала одна из пассажирок, которая в состоянии алкогольного опьянения устроила дебош на борту: громко кричала, кидала предметы и оскорбляла попутчиков. Тогда Алексей Глызин и Максим Глотов сами скрутили женщину и помогли экипажу вывести ее из салона.

«Через 30 минут полета девушка, сидящая в бизнес-классе на втором ряду, начала себя вести не совсем адекватно… на что получила замечание с первого ряда, где сидел молодой человек и девушка. После этого она начала применять физическую силу против девушки, которая сидела рядом. Я предложил ей поменяться местами, мы поменялись, но девушку это не остановило. Она начала непристойно высказываться в сторону стюардесс», — поделился директор Алексея Глызина.

Однако на этом дебоширка не остановилась и напала на одну из бортпроводниц — у нее диагностировали сотрясение мозга. Происходящее на борту лайнера испугало пассажиров: дети расплакались, а одна женщина и вовсе упала в обморок. Когда самолет приземлился в Москве, пьяную пассажирку увела полиция.

Ранее сообщалось о том, что звезду сериала «Беспринципные» Руслана Алдонина избили возле бара в центре Москвы.