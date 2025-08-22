«Слет „детей Капкова“»: Максим Виторган высмеял домыслы, что Ксения Собчак родила сына не от него

Актер Максим Виторган посмеялся над слухами о «настоящем отце» сына журналистки Ксении Собчак. Несколько лет назад певец Сергей Шнуров намекнул, что телеведущая родила ребенка от Сергея Капкова, и до сих пор экс-муж Ксении припоминает этот скандал.

В личном блоге Виторган разместил новое фото своих детей. На снимке позировали Платон и Даниил — сын актера от первого брака.

«Слет „детей Капкова“ проходит в теплой дружеской атмосфере…» — с юмором подписал публикацию Максим.

В комментариях поклонники оценили иронию актера. Также под постом отметилась и экс-супруга Виторгана Виктория Верберг. Она поддержала шутку: «А Даня тоже от Капкова, Максим? Хотя это, наверное, ко мне вопрос».

Напомним, что Шнуров разругался с Собчак после развода с женой Матильдой. Телеведущая встала на сторону подруги, и певец этого не простил. Он выпустил песню, в которой заявил, что сын журналистки сильно напоминает его друга Капкова. Примечательно, что им действительно приписывали роман. Ксения после распространения слухов негативно высказалась о Сергее и его творчестве.

Ранее Максима Виторгана назвали «дедом» из-за фото с молодой возлюбленной.