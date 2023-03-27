«Слепаков больше Галкина*»: почему уехавшие на Запад артисты теряют в гонорарах

Продажа билетов в Европе на любые концерты проходит через специальную единую систему.

Организаторы обязаны показать полный сбор от выступления артиста.

Как правило, дороже и сама аренда зала, и аренда оборудования, и аппаратуры.

Но главное отличие – отсутствие заказных выступлений, когда заранее оговоренные гонорары вручаются в конвертах.

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Прокомментировал информацию концертный промоутер и бывший исполнительный директор Софии Ротару Сергей Лавров.

У Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) таких «заказников» было меньше. За официальный концерт он получал в среднем около 2 млн рублей. Сейчас получает 20000 евро (примерно 1 млн 600 тысяч рублей).

Семен Слепаков же был в России рекордсменом по неофициальным выступлениям.

«Семен получал огромные деньги – по 50 тысяч евро за корпоратив. А их у него было очень и очень много. Каждый чиновник, каждый бизнесмен хотел видеть на своем дне рождения Слепакова. Сейчас о таких заработках ему приходится только мечтать».

По данным Сергея Лаврова, 20 тысяч евро за концерт – это «потолок» для популярного некогда в России автора.