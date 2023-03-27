«Слепаков больше Галкина*»: почему уехавшие на Запад артисты теряют в гонорарах
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@Слепаков»
Продажа билетов в Европе на любые концерты проходит через специальную единую систему.
Организаторы обязаны показать полный сбор от выступления артиста.
Как правило, дороже и сама аренда зала, и аренда оборудования, и аппаратуры.
Но главное отличие – отсутствие заказных выступлений, когда заранее оговоренные гонорары вручаются в конвертах.
MK.ru узнал о том, выиграли или потеряли в деньгах уехавшие из страны артисты эстрады?
Прокомментировал информацию концертный промоутер и бывший исполнительный директор Софии Ротару Сергей Лавров.
У Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) таких «заказников» было меньше. За официальный концерт он получал в среднем около 2 млн рублей. Сейчас получает 20000 евро (примерно 1 млн 600 тысяч рублей).
Семен Слепаков же был в России рекордсменом по неофициальным выступлениям.
«Семен получал огромные деньги – по 50 тысяч евро за корпоратив. А их у него было очень и очень много. Каждый чиновник, каждый бизнесмен хотел видеть на своем дне рождения Слепакова. Сейчас о таких заработках ему приходится только мечтать».
По данным Сергея Лаврова, 20 тысяч евро за концерт – это «потолок» для популярного некогда в России автора.