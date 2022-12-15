Следующая свадьба будет у Тимати и Егора Крида

Еще не все таблоиды успели прокомментировать шабаш, устроенный Джиганом и Самойловой на годовщину свадьбы.

Не все еще гости опохмелились, а некоторые особенно рьяные тусовщики, побывавшие на пати, наверняка еще до сих пор отмокают в спа.

Меж тем, слухи о новом торжественном событии в российском шоу-бизнесе уже поползли. Слухи, разумеется, шуточные.

Так, телеграм-канал «Светские Хроники», откопав в анналах интернета фото обнимающихся Тимура и Егора, заявили о том, что ждут новую звездную свадьбу и соответствующее заявление в ЗАГС.

Как бы ни были близки в прошлом Крид и Тимати, произойти этого не может сразу по нескольким причинам. Во-первых, все помнят шумный разрыв их отношений (коммерческих), связанный с музыкальным лейблом «Black Star».

Во-вторых, даже шутки на подобную тему в современной России могут повлечь за собой уголовное преследование, так как подпадают под нарушение законопроекта о защите традиционных ценностей.