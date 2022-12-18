11:40, 18 декабря 2022
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Следует разминать рот: Панин подготавливается к ночи с брутальными мужиками
На днях Алексей Панин в своем блоге поделился тем, что он и его дочь получили американские визы. Подписчики заинтересовались данной новостью, а один из них и вовсе предложил ночлег.
Гостеприимным поклонником стал брутальный армянин, проживающий сейчас в США. Панина это порадовало. Учитывая гостеприимность армян, есть вероятность, что соберется большое застолье из крепких семейных уз.
Напоминаем, что Панин долгое время проживал в Испании. Теперь, чтобы не возникло проблем с английским языком, актер активно будет разминать рот, уверены подписчики.
Ранее мы писали, что Алексей Панин затарился в секс-шопе, купив анальную пробку и трусы из конфет.