Следует разминать рот: Панин подготавливается к ночи с брутальными мужиками

На днях Алексей Панин в своем блоге поделился тем, что он и его дочь получили американские визы. Подписчики заинтересовались данной новостью, а один из них и вовсе предложил ночлег.

Гостеприимным поклонником стал брутальный армянин, проживающий сейчас в США. Панина это порадовало. Учитывая гостеприимность армян, есть вероятность, что соберется большое застолье из крепких семейных уз.

Напоминаем, что Панин долгое время проживал в Испании. Теперь, чтобы не возникло проблем с английским языком, актер активно будет разминать рот, уверены подписчики.

Ранее мы писали, что Алексей Панин затарился в секс-шопе, купив анальную пробку и трусы из конфет.