«Следствие вели» снова в тренде: Леонид Каневский отмечает 87-летие на волне новой популярности у молодёжи

Каневский стал известен благодаря многочисленным ролям в советском и российском кино. Но настоящую всенародную славу артисту принесла телепередача «Следствие вели…», которую он ведёт уже много лет. Именно образ сыщика из этого проекта сделал Каневского узнаваемым для нескольких поколений зрителей.

Сегодня актёр переживает неожиданную вторую молодость.

Молодая аудитория открыла для себя Каневского через интернет-мемы. Его образ из передачи «Следствие вели…» стал вирусным персонажем в соцсетях. Это связано с растущим интересом молодёжи к жанру тру-крайм — реальным криминальным историям и расследованиям.

Интернет-пользователи активно используют кадры с Каневским для создания шуток и мемов о детективных сюжетах. Фразы из передачи разошлись на цитаты, а сам ведущий превратился в культовую фигуру для новой аудитории.