«Слава порадовался бы»: экс-невеста покойного Гришечкина ответила на травлю после пышного праздника

В сентябре ушел из жизни актер Вячеслав Гришечкин в возрасте 61 года. У звезды сериала «Солдаты» были проблемы с сердцем. Через несколько месяцев экс-невеста артиста Диана Бичарова устроила пышный праздник по случаю своего юбилея и подверглась критике. Она ответила на травлю в соцсетях. Об этом пишет PROZVEZD.

Звезда кино и продюсер были вместе, но расстались незадолго до смерти мужчины. В период знакомства с Гришечкиным, который продлился несколько месяцев, артист предложил ей руку и сердце прямо на театральной сцене после своего спектакля. Однако Бичарова вернулась к своему бывшему мужу, с которым сыграла повторную свадьбу.

Уже после смерти Вячеслава ее обвинили в том, что она оставила рану на сердце актера, что, как утверждают некоторые, стало причиной его смерти. Но сама Бичарова отрицает эти обвинения, заявляя, что она рассматривала Гришечкина больше как друга, чем как возлюбленного, с кем готова прожить всю свою жизнь.

Спустя несколько месяцев после смерти Гришечкина Диана роскошно отметила свой день рождения в одном из престижных заведений Москвы. Среди гостей были известные личности. На вечеринке присутствовали даже животные из Царского Цирка Москвы. Особое внимание хозяйка торжества уделила альпаке по имени Гриша. Пользователи Сети раскритиковали именинницу и заявили, что она не должна была шумно праздновать торжество.

В разговоре с журналистами Диана заявила, что не претендует на наследство бывшего возлюбленного, и организовала мероприятие на свои заработанные деньги. Более того она уверена, что Вячеслав не обиделся бы на праздник.

«Я уверена, что Слава порадовался бы моему празднику, он их очень любил! Славочка навсегда останется в моем сердце и душе. Отпраздновав свой праздник, я ни в коем случае не омрачила его память!» – высказалась девушка.

Ранее мы писали о том, что режиссер Богомолов разбил себе о голову тарелки во время шумного праздника.