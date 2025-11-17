НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 ноября 2025, 12:39
2 мин.

«Слава богу, не Констанция!» Полина Гагарина раскрыла семейную тайну своего имени

Гагарина рассказала, какие варианты обсуждали родители, прежде чем дали имя Полина.
© Предоставлено пресс-службой радио

В прямом эфире «Авторадио» Полина Гагарина поделилась историей о том, как чуть не получила совсем другое имя, и почему судьба распорядилась именно так, как распорядилась. Признание певицы стало одним из самых обсуждаемых моментов девятого финала игры «Много денег на Авторадио. Золотой сезон».

«Все девять месяцев мама ждала Костика, — рассказала артистка с улыбкой. - И накупила всего голубого и прекрасного – вообще все было голубое. Потом еще и машинки, и так далее. И тут вдруг я – здравствуйте!»

После рождения девочки растерянные родители начали перебирать женские имена.

«Поскольку я мало была похожа на Константина, сначала думали – Маша, потом Зоя, – поделилась Полина. – В итоге я стала Полиной благодаря моему дяде».

К счастью для нас всех, дядя вмешался в процесс выбора имени, и мир получил Полину Гагарину, а не Зою или Машу. Интересно, что в греческих именах действительно существует женская форма имени Константин.

«В Греции в женских именах есть такая форма – Константина. Поэтому я бы могла быть, ну, например, Констанция, - размышляла артистка. - Констанция Гагарина... Ну, не знаю, звучит как-то странно. Нет, лучше Полина!».

Ведущие вечернего шоу на «Авторадио» Брагин, Гордеева и Захар согласились – Полина Гагарина звучит намного лучше и гармоничнее!

В честь своего имени певица выпустила одноименную композицию, премьера которой состоялась в этом же эфире. «Наконец-то! – радовались ведущие. – Наконец-то появилась песня, которая посвящается именно Полине. Не было у нас еще про Полину песен вообще в эфире!».

По случаю выхода новой песни Гагарина запустила акцию на своем официальном сайте. Все обладательницы имени Полина, а также матери и бабушки Полин могут поделиться историями о том, почему было выбрано именно это имя, какие события или люди повлияли на этот выбор.

«Все Полины могут писать, или мамы-бабушки этих Полин, если эти Полины еще малышки и не имеют доступа к интернету. Для того чтобы истории были полными, - объявила в эфире «Авторадио» певица. – Рассказывайте, почему именно Полина – вдруг какая-то интересная история с этим связана».