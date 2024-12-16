«Скучно стало»: представители Шоуа и Талышинской высказались о воссоединении звезд «Непары»

Директора Александра Шоуа и Виктории Талышинской прокомментировали информацию о том, что золотой состав группы «Непара» готов спеть на корпоративе за 20 млн рублей. В беседе с 360.ru представители артистов опровергли данные, появившиеся в ряде СМИ.

Ранее сообщалось, что поссорившиеся знаменитости могут воссоединиться ради внушительного гонорара. Они споют хиты за 20 млн рублей на новогодних корпоративах. Журналисты связались с представителями звезд, чтобы узнать правду.

Брат и директор певца Беслан Шоуа высказался о подобных новостях и назвал их бредовыми.

«Виктории, видимо, скучно стало, и она решила какую-то бредятину куда-то вбросить. <…> Мы об этом ничего не знаем», — пояснил он.

Представитель Виктории Талышинской отметил, что никто не планировал воссоединяться.

«Надо 20 миллионов увидеть, потом уже разговаривать. <…> Как прежде не будет», — заявил Алексей Кудрявцев.

Напомним, что Виктория работает сольно, а Александр все еще выступает в составе группы «Непара». Он выкупил репертуар коллектива и взял к себе молодую вокалистку Дарью Храмову, с которой исполняет всеми любимые хиты.

Ранее мы писали о том, что солисты группы «Дискотека Авария» высказались о райдере и успокоили организаторов.