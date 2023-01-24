18:16, 24 января 2023
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Скрывающуюся Паулину Андрееву застали за попыткой вылечить больных детей
Местоположение Паулины Андреевой удалось выяснить благодаря ее коллеге.
Фото: Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Актрису и певицу Паулину Андрееву давно не видно на публике, как и ее мужа, режиссера Федора Бондарчука. Коллега знаменитости «рассекретила», где находится и чем занимается артистка.
Актриса театра Александра Ребенок опубликовала фото с Андреевой из МХТ им. Чехова. На снимке фигурировали актеры Константин Хабенский, Дарья Мороз и другие.
Они собрались, чтобы обсудить благотворительный проект для помощи больным детям.
Ранее Андреева заявила, что придерживается определенных правил при фотографировании с людьми. Так, она не делает кадры с теми, кто встречает актрису в магазине или на улице.
Источник фото:Дмитрий Ермашкевич/ Starface.ru
Источник:Blitz+
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги:
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