Скрывающуюся Паулину Андрееву застали за попыткой вылечить больных детей

Актрису и певицу Паулину Андрееву давно не видно на публике, как и ее мужа, режиссера Федора Бондарчука. Коллега знаменитости «рассекретила», где находится и чем занимается артистка.

Актриса театра Александра Ребенок опубликовала фото с Андреевой из МХТ им. Чехова. На снимке фигурировали актеры Константин Хабенский, Дарья Мороз и другие.

Они собрались, чтобы обсудить благотворительный проект для помощи больным детям.

Ранее Андреева заявила, что придерживается определенных правил при фотографировании с людьми. Так, она не делает кадры с теми, кто встречает актрису в магазине или на улице.