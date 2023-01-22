Скончалась звезда фильма «Дело было в Пенькове» Майя Менглет

Майя Менглет, наиболее известная ролью в фильме «Дело было в Пенькове», скончалась на 87-ом году жизни.

Последние 20 лет актриса жила в Австралии. В день смерти ее окружали сыновья и внуки в ее доме в Мельбурне.

В другую страну она перебралась вместе с мужем Леонидом Сатановским. Позже стало понятным, что супруги ушли из театра имени Станиславского из-за предательства коллег и друзей. Речь идет о моменте, когда Сатановский заболел, а режиссер Семен Спивак, не предупреждая, отдал его роль другому актеру.

Спонтанно уехав в Австралию к детям, супруги не жалели о решении и продолжили работать. С мужем Леонидом Сатановским Майя Менглет прожила 50 лет, он скончался в 2015 году.