«Схватил за лицо»: бывший муж Валерии заставлял Юлию Михальчик делать ужасное, доводя до слез

2 февраля певица Юлия Михальчик празднует 38-летие. Сейчас она в разводе, но когда-то артистку связывали любовные отношения с продюсером и экс-мужем Валерии Александром Шульгиным. Их лавстори закончилась, когда он стал заставлять ее делать ужасное, доводя до слез.

Знакомство с Шульгиным состоялось на проекте «Фабрика звезд». Их роман продлился всего две недели. Мужчина был старше Михальчик на 21 год.

Известно, что Шульгин предлагал артистке выйти замуж, и она согласилась, а потом пожалела, отправившись с ним в отпуск в Египет. По возвращении они расстались.

Михальчик называла разные причины прекращения отношений. Сначала она говорила, что ей не хватило мудрости. Потом певица рассказала, что столкнулась с давлением со стороны Шульгина.

«Александр хотел, чтобы я поплавала с маской, а я отказалась. Помню, даже расплакалась из-за того, что он меня заставлял. Тогда Александр меня схватил за лицо, и это стало точкой», - призналась она в одном интервью.

Ранее сообщалось, что Валерия отказалась таскать на коляске супруга Иосифа Пригожина.