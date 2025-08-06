«Схема рабочая, всем советую»: Моргенштерн* рассказал о результатах лечения от зависимостей

27-летний рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) сообщил, что не употреблял алкоголь более 200 дней. Артист рассказал о лечении от зависимостей в соцсети.

Рэпер провел 5 месяцев в рехабе, где лечился от алкоголизма. После выписки из клиники артист продолжил борьбу с вредными привычками и рассказал об успехах в соцсети. По словам знаменитости, он не выпивал более 200 дней и не курил сигареты 60 дней.

В личном блоге Моргенштерн* обратился к поклонникам и призвал их отказаться от зависимостей.

«У меня сегодня юбилей. 201 день без алкоголя. Схема рабочая, всем советую, выходите из рабства вредных привычек. Настоящая свобода — свобода сказать себе «нет»», — высказался артист.

Также рэпер показал результат сведения тату. По его словам, он посетил уже 5 сеансов и за это время избавился от малой части татуировок. Артист считает, что нужно тщательно обдумывать решение о нанесении изображений на тело.

«Сто раз подумайте, прежде чем тату набивать. Столько времени, столько боли, и только буква «Т» исчезла», — пожаловался он.

Ранее сообщалось, что экс-жене Моргенштерна* Диларе могут закрыть выезд из России из-за долга перед ФНС. Подробности читайте в этой новости.

*признан иноагентом на территории РФ