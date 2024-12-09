«Скажите мне спасибо»: Влад Лисовец ответил на обвинения в поддержке Украины

Влад Лисовец заявил, что люди должны благодарить его за украшение города. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Света вокруг света».

Стилиста Влада Лисовца еще в июле 2024 года обвинили в поддержке Украины — некоторые СМИ публиковали фотографии его кафе, которое было украшено разноцветными ленточками. Кто-то обратил внимание на ленты желтого и голубого цветов, которые висели рядом. При этом входная зона заведения была украшена и лентами других цветов.

Лисовец заявил, что пытался стилизовать кафе к весне.

«Чтобы это выглядело красиво, покупаю цветные ленты и обвешиваю бантиками. Поехал, купил в одной тональности: бледно-салатовый, бледно-желтый, бледно-розовый. И пишут, что я на своем кафе развесил ленточки в цвете флага Украины. Близко нет цветов. Люди, я делаю для вас праздник, я украшаю свой город. Скажите мне спасибо!» — заявил стилист.

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