«Скажи спасибо, что не содрала обои»: Юлия Салибекова забрала у мужа всё

Тигран и Юлия Салибековы решили купить недвижимость в Москве в период брака. Однако оплатила квартиру Юлия Салибекова. Сейчас ее бывший муж претендует на имущество.

Тигран Салибеков по-тихому поменял замки, поэтому Юлии пришлось вызывать МЧС для взлома двери. Гневу не было предела, и девушка решила забрать всю мебель, купленную за ее счет.

«Скажи спасибо, что не содрала обои, не содрала ламинат!» — заявила Юлия.

Отмечается, что с троими сыновьями отец видится редко. Обеспечивает их также Юлия.

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