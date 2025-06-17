«Сказала, что бедная»: Виталий Бородин возмущен, что Лолита прилетела в Азербайджан и дарит там бриллианты

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в очередной раз обратил внимание на певицу Лолиту. Он заметил, что артистка отказала в ответ на просьбу помочь ребятам на фронте, но прилетела в Азербайджан и дарит там бриллианты.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале политика.

«Недавно лично звонил Лолите с вопросом помощи ребятам на фронт - отказала. Сказала, что бедная, несчастная, везде её отменили, пустая как барабан. Сегодня смотрю, прилетела в Азербайджан, дарит бриллианты, золото, серебро. Значит, туда лететь - она не бедная, и всё у неё хорошо, а как помочь ребятам, так сразу сделала из себя жертву», - указал Бородин.

Глава ФПБК призвал Лолиту поинтересоваться у коллег по цеху за границей, выходят ли они в откровенных нарядах на сцену и устраивают ли «голые вечеринки», «как некоторые позволяют себе у нас».

«Думаю, что нет, и её там осудят. Вот пусть берёт пример, что такое быть народным артистом в Азербайджане», - заключил Бородин.

Ранее он сообщал сайту «Страсти», что обсуждал с Лолитой отмену концертов и предлагал певице открыто помочь одному из бойцов СВО, для которого собирали деньги на протезы. Однако исполнительница сказала, что у нее нет такой возможности.