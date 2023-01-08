Скандальная внучка Олега Стриженова заделала шестого ребенка

Александра Стриженова, являющаяся внучкой известного актера Олега Стриженова, снова беременна. На этот раз от нового возлюбленного. По счету у Александры это будет шестой ребенок.

Ранее стало известно, что девушка рассталась со своим супругом Артуром. Дело в том, что ее семья была «видимостью». Хоть и Александра много переживала о разрыве, это не помешало найти ей нового избранника.

Напомним, что Александра известна своим посещением скандальных шоу. В них она рассказывала, что ее избивал муж, и как она жила на вокзале.

Кроме того, девушка подрабатывала как суррогатная мать. В 2015 году Александра сдала двойню в детский дом, поскольку из-за разглашенной тайны родители не стали забирать малышей от суррогатной матери.