Скандал набирает обороты: PR-агент МакSим назвала команду певицы «быдлом»
PR-агент МакSим назвала команду певицы быдлом и пригрозила их уничтожить.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@sobchak»
Отмена запланированных на весну концертов популярной певицы продлится до осени, после чего выступления возобновятся. Об этом сообщил концертный директор МакSим Павел Назаров.
«Выступать или не выступать перед своим зрителем — это решение артиста всегда и везде. Любое решение всегда максимально уважается всеми коллегами, дирекцией артиста и всеми организаторами тура».
Иного мнения по данному вопросу придерживается pr-агент МакSим Яна Богушевская, проживающая сейчас в Италии.
На последнем групповом онлайн совещании она обвинила коллег в воровстве и мошенничестве, назвала «быдлом» и пригрозила всех «уничтожить».
Такое поведение возмутило Назарова, который заподозрил Богушевскую в проявлении неадекватного состояния из-за алкогольного опьянения.
Истинная причина отмены концертов не сообщается.
Напомним, два года назад, в разгар пандемии, певица была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Ее погрузили в медикаментозную кому, два месяца певица провела между жизнью и смертью.
На последних выступлениях Марина Абросимова (МакSим) едва стояла на ногах и не на шутку напугала поклонников.
Кроме того, в последнее время в прессе все чаще появляется информация о том, что «странное» поведение артистки связано с её беременностью.