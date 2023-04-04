Скандал набирает обороты: PR-агент МакSим назвала команду певицы «быдлом»

Отмена запланированных на весну концертов популярной певицы продлится до осени, после чего выступления возобновятся. Об этом сообщил концертный директор МакSим Павел Назаров.

«Выступать или не выступать перед своим зрителем — это решение артиста всегда и везде. Любое решение всегда максимально уважается всеми коллегами, дирекцией артиста и всеми организаторами тура».

Иного мнения по данному вопросу придерживается pr-агент МакSим Яна Богушевская, проживающая сейчас в Италии.

На последнем групповом онлайн совещании она обвинила коллег в воровстве и мошенничестве, назвала «быдлом» и пригрозила всех «уничтожить».

Такое поведение возмутило Назарова, который заподозрил Богушевскую в проявлении неадекватного состояния из-за алкогольного опьянения.

Истинная причина отмены концертов не сообщается.

Напомним, два года назад, в разгар пандемии, певица была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ее погрузили в медикаментозную кому, два месяца певица провела между жизнью и смертью.

На последних выступлениях Марина Абросимова (МакSим) едва стояла на ногах и не на шутку напугала поклонников.

Кроме того, в последнее время в прессе все чаще появляется информация о том, что «странное» поведение артистки связано с её беременностью.