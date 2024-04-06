Скандал на съемках: Ирина Салтыкова раскрыла правду о конфликте с Лерой Кудрявцевой на шоу «Суперстар!»

Певица Ирина Салтыкова рассказала о конфликте с телеведущей Лерой Кудрявцевой, случившемся два года назад на съемках шоу «Суперстар!» на НТВ. После эфира шоу «Посиделки на Дорожном радио» артистка раскрыла подробности произошедшего. Об этом пишет The Voice.

В 2022 году Ирина Салтыкова приняла участие в одном из выпусков проекта «Суперстар!». Тогда певица исполнила хит бывшего мужа Виктора Салтыкова «Белая ночь». Однако жюри низко оценило выступление знаменитости, в результате чего она выбыла из шоу.

Во время обсуждения номера Ирины Салтыковой члены жюри бросали в адрес певицы колкие высказывания, но больше всего ее задели слова Стаса Пьехи и Леры Кудрявцевой.

«Песня бомбезная, которую кто угодно хорошо поет. Например, „Чай вдвоем“», — заявил тогда Стас Пьеха.

После этого в течение двух лет о конфликте знаменитостей не было никакой новой информации. Теперь исполнительница хита «Серые глаза» решила прокомментировать скандал с Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой и призналась, что была удивлена подобным поведением коллег.

«Кто такие для меня Лера и Стас? Что за судьи? Вообще считаю, что кого-то судить — это низко. Шоу же строится по сценарию. Им сказали, что вот такого-то артиста нужно сегодня завалить. Они вообще там ничего не решают! Да, им сказали, но сделать это можно либо корректно, либо по-хамски. Лера и Стас выбрали второе», — поделилась Ирина Салтыкова.

Также артистка раскрыла, в каких отношениях находится с Лерой Кудрявцевой и Стасом Пьехой. Ирина Салтыкова заявила, что не держит обиды на коллег, однако оборвала с ними общение.

«У нас в шоу-бизнесе столько акул. Если на всех обижаться, то и сил не хватит. Нет, я просто этих людей вычеркиваю из своей жизни, говорю: „Все, до свидания!“ Время не сгладит ничего», — заключила певица.

Ранее сообщалось о том, что Лера Кудрявцева назвала Ирину Салтыкову «неприятной женщиной» на съемках проекта «Суперстар!».