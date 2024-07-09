Ситуацию осложняют проблемы с ногами: у 85-летнего Леонида Каневского нашли рак

У 85-летнего телеведущего Леонида Каневского обнаружили опухоль. По данным анализов, она оказалась злокачественной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что в последнее время Леонид Семенович жаловался на боли в районе малого таза. Он обратился в больницу, прошел обследование, которое показало, что у него рак.

Пока медики приняли решение не оперировать актера театра и кино, так как опухоль небольшая и не угрожает его жизни. Также, по информации Mash, врачи не хотят рисковать из-за преклонного возраста пациента. Ситуация осложнена еще из-за проблем телеведущего с ногами, у него сниженная чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов.

Сообщается, что на данный момент Каневский был направлен к онкологу. Сам телеведущий новости о заболевании пока никак не прокомментировал.

Ранее портал «Страсти» выяснил, что Леонид Каневский уже три года отказывается от ведения корпоративов.