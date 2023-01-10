«Ситуация ухудшается»: почему Виктория Боня может не покорить новую вершину

Виктория Боня выбрала для себя экстремальное увлечение. Дело в том, что девушка пытается взобраться на один из самых высоких вулканов на Земле — на Охос- дель - Саладо. Светская львица жалуется на недомогание, но отказываться от своей затеи не собирается. В эксклюзивной беседе с "Пятым" каналом кардиолог Наталья Чистова рассказала, чем может обернуться покорение вершины для Виктории.

Врач предположила, что Боня страдает анемией. Подобный недуг очень опасен в условиях высокогорья, поскольку наносится вред по сердечно-сосудистой и нервной системам. Клетки недополучают кислород, поэтому они посылают сигнал предупреждения организму.

Кроме того, из-за нехватки кислорода страдает нервная система. В подобных случаях у человека притупляется возможность адекватно мыслить. Вот почему даже самым опытным участникам походов требуется медицинская помощь и капельница, восстанавливающая окислительные процессы организма.

По словам Натальи, плохое самочувствие Виктории связано с тем, что она не обратила внимание на учащенное сердцебиение и возникшую отдышку. Вместо того, чтобы прислушаться к организму, девушка продолжила восхождение и загнала свой организм в условия гипоксии.

«Сколько она будет выходить из этого состояния — зависит от ее организма, от его резервов. Когда идет нехватка кислорода, подключаются резервные возможности», — резюмировала Чистова.

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