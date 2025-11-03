«Ситуация, которая может случиться с каждым»: муж Наташи Королевой Сергей Глушко публично заговорил об измене

Муж Наташи Королевой спел про измену жене в эфире шоу «Две звезды. Семейный подряд» на Первом канале. Выбор композиции Сергей Глушко объяснил тем, что подобная ситуация «может случиться с каждым».

В седьмом выпуске музыкального шоу «Две звезды» Наташа Королева и Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, выступили с песней «Пошел налево». Танцор рассказал, что сам выбирал композицию для номера, и объяснил: «Ситуация, которая там описана, может случиться с каждым». По всей вероятности, артист намекал на свою неверность в браке с певицей.

«Пошел налево, опять пошел налево. Ты прости меня, моя королева. Пошел налево, нехотя пошел налево. Ты не простишь, ну что же я наделал?» — говорится в припеве песни, которую в оригинале исполняют Эльбрус Джанмирзоев и Элвин Грей.

Напомним, Наташа Королева и Сергей Глушко состоят в браке с 2003 года, но в их совместной жизни были разные периоды. Так, в 2020 году разгорелся громкий скандал из-за романа Тарзана с Анастасией Шульженко. Тогда танцор не стал отрицать интрижку и во всем признался.

«Я изменил своей жене и открыто говорю об этом. <…> Отвечать за это буду перед Богом и своей женой. Больше ни перед кем отчитываться не собираюсь. <…> Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — делился супруг Наташи Королевой.

Ранее певец Игорь Николаев впервые за долгое время обратился к бывшей жене Наташе Королевой на телешоу и пожелал ей счастья.