«Ситуация была ужасная»: муза Киркорова Марго оконфузилась перед Николаем Басковым

Скандальная муза Филиппа Киркорова певица Марго периодически попадает в неловкие ситуации. Артистка вспомнила, как оконфузилась перед певцом Николаем Басковым.

29-летняя певица вспомнила, как забежала к народному артисту в гримерку, потому что ей срочно понадобилось сходить в уборную. Когда участница шоу «Мастер игры» была в туалете, Басков вернулся и, будучи уверенным, что он один, начал распеваться и заниматься личными делами. Внезапно к нему выскочила Марго.

Девушка очень смутилась после этой ситуации. После исполнительница рассказала обо всем Филиппу Киркорову, и они вместе посмеялись.

«Ситуация была ужасная на самом деле», — поделилась эмоциями Марго в шоу журналистки Алены Блин.

Певица добавила, что артист повел себя очень тактично: он спросил надо ли ему выйти или продолжать оставаться в гримерке в попытке как-то спасти ситуацию.

Ранее Марго вспомнила, как стала фавориткой Филиппа Киркорова. Она отметила, что народный артист высоко оценил ее танцевальные способности.