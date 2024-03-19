«Сильное психическое расстройство»: Лариса Долина раскрыла состояние бывшего мужа Миончинского

Певица Лариса Долина была три раза замужем. В браке с первым супругом, джазовым музыкантом Александром Миончинским 68-летняя народная артистка РФ родила дочь Ангелину. Но брак распался из-за пагубной зависимости мужа.

Причиной развода стал алкоголизм Миончинского. Устав от ежедневного пьянства мужа, Долина взяла дочь и ушла от супруга. Музыканту так и не удалось победить зависимость: он даже не узнал Ангелину, когда она решила с ним встретиться спустя несколько лет.

«Я не могла запретить дочери увидеться с ним, поскольку она хотела. Но сказала: „Лин, не рекомендую“. Она пару раз с ним виделась, и это был кошмар!», — рассказала Долина в интервью YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Ангелина тогда только вернулась из Англии, полетела в Санкт-Петербург, но через день вернулась. Александр не узнал родную дочь.

«Просто на почве алкоголизма случилось очень сильное психическое расстройство. Он не видит, что перед ним дочь», — добавила певица.

Долина не понимает, как ее бывший супруг до сих пор жив: он, по ее словам, принимает огромные дозы алкоголя на протяжении около 50 лет.

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