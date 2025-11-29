«Сильно отравился, две недели не ел, не принимал лекарства»: вскрылись новые обстоятельства смерти Градского

28 ноября исполнилось четыре года со дня смерти народного артиста РФ Александра Градского. По официальной версии, певец скончался от инсульта, но были и ранее не известные обстоятельства, которые привели к трагедии. Об этом в интервью aif.ru рассказал сын артиста Даниил.

Оказалось, что инсульту музыканта предшествовали загадочные обстоятельства – отравление и отказы от госпитализации.

«Основная причина смерти — инсульт, кровоизлияние в мозг. Но это был не мгновенный процесс. Сначала произошло событие, кровь начала скапливаться, а потом уже случился непосредственно инсульт», — поделился Даниил Градский.

За несколько недель до смерти исполнитель хита «Как молоды мы были» отравился арбузами. Примечательно, что жена артиста Марина Коташенко купила их, когда сезон уже прошел. Этот факт показался сыну Александра Градского странным.

«За месяц до этого он сильно отравился арбузами, которые ему привезла Марина Коташенко. После отравления он две недели не ел и не принимал лекарства, дважды отказался от госпитализации. У него были очень серьезные и странные симптомы, не типичные для обычного отравления. Этого я ничего не знал. Узнал только после его смерти», — заявил собеседник издания.

Наследник певца уверен, что инсульт отца не был случайным. Помимо проблем с ЖКТ, за несколько недель до кончины Александр Градский испытывал боли в сердце. Даниил Градский также считает подозрительным поведение вдовы, которая долго не вызывала скорую, а, услышав диагноз супруга, быстро завладела его деньгами.

«У меня есть вопросы к его жене, почему так поздно вызвали помощь. По оценкам ведущего врача Склифа, к моменту приезда в больницу у отца уже около пяти часов шла активная фаза. Пока я надеялся его спасти и ехал за медицинскими документами, Марина Коташенко в компании друга, который сегодня иноагент, уже приехала в его творческую мастерскую и собрала в чемодан его честно заработанные деньги и ценные вещи. Она, по-видимому, уже была уверена в исходе», — рассказал сын Александра Градского.

Напомним, 28 ноября 2021 года Александр Градский ушел из жизни от ишемического инсульта в реанимации, не приходя в сознание, ему было 72 года.

Ранее сын Александра Градского намерен снести памятник на могиле отца, который выбрала его вдова: «Я считаю, что ей просто плевать. Она положила на папу плиту, которая как рояль. А какое отношение это имеет к Градскому?»