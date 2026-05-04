«Сильнейшие вдруг могут проиграть»: 61-летняя Ирина Безрукова объяснила непредсказуемость реалити-шоу

Безрукова стала известна благодаря ролям в популярных российских сериалах и фильмах. Сейчас 61-летняя актриса участвует в телевизионном реалити-шоу «Сокровища императора» вместе со своим пиар-директором Станиславом Влайку. К проекту она присоединилась в третьем выпуске.

Актриса объяснила, почему в подобных шоу нельзя заранее предсказать победителя. По её словам, даже самые сильные конкурсанты могут неожиданно вылететь из проекта.

«У каждого участника есть цель победить. Но у меня не детский азарт: "Хочу получить медальку". Я понимаю, что в этом реалити все непредсказуемо. И сильнейшие, казалось бы, участники, вдруг могут проиграть. Например, таксист просто может ошибиться», — поделилась звезда.

Безрукова подчеркнула, что успех в реалити-шоу зависит не только от физических данных, но и от множества других факторов — удачи, случайности, психологической устойчивости.

Напомним, в четвертом выпуске шоу произошел неожиданный поворот в отношениях Безруковой с другой участницей — 25-летней певицей Инстасамкой. Между артистками случился конфликт из-за того, что Ирина ранее в интервью назвала молодую звезду «фриком». Однако во время чайной церемонии соперницы неожиданно сблизились. Инстасамка откровенно рассказала о своем тяжелом детстве в Сибири и сложных отношениях с родителями, что растопило лёд между участницами.