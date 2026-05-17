«Сикс-севен»: Папа Римский Лев XIV повторил вирусный молодёжный тренд из TikTok

Глава Римско-католической церкви пошёл навстречу просьбе группы детей, присутствовавших на мероприятии в Ватикане. Ребята обратились к понтифику с необычной просьбой — повторить движения из популярного интернет-тренда «сикс-севен». Папа Римский выполнил жест, после чего публика зааплодировала.

Видео моментально разлетелось по соцсетям и набрало миллионы просмотров и тысячи лайков.

Мем «сикс-севен» (67) стал одним из главных вирусных трендов последнего времени. Фраза появилась благодаря треку американского рэпера Skrilla «Doot Doot (6 7)», который официально вышел 7 февраля 2025 года, хотя фрагменты песни циркулировали в сети ещё раньше — с 1 декабря 2024 года.

Популярность тренду добавил звезда школьного баскетбола Тайлен Кинни, который придумал характерный жест к треку. После этого фраза стала особенно популярной среди поколения альфа — школьников и подростков, активно использующих TikTok.

«Сикс-севен» превратился в универсальный ответ на любые вопросы и маркер принадлежности к интернет-культуре. Тренд настолько распространился, что стал раздражать учителей, а мем был даже признан словом года.

Напомним, изначально фраза может содержать отсылку к 67-й улице в Филадельфии или полицейскому коду 10-67, который используется для сообщения о смерти. Однако в интернет-культуре цифры превратились в элемент так называемого «брейнрота» — бессмысленных вирусных трендов, которые захватывают внимание молодёжи.