Шутки жениха и побег невесты: как прошла свадебная роспись Ксении Бородиной и Николая Сердюкова

Телеведущая Ксения Бородина и продюсер Николай Сердюков расписались 3 июня и официально стали мужем и женой. Мероприятие состоялось в Барвихе, куда пригласили только избранных. О том, что происходило на закрытом мероприятии, написал Woman.ru.

Роспись была хоть и роскошной, но не пышной. По информации журналистов, Бородина хочет вложить все силы и средства в торжество, которое состоится по этому случаю в конце месяца.

Спустя два дня после заключения брака Ксения выложила ролик. На видео попал украшенный желтыми розами и лимонами ресторан, куда после ЗАГСа отправилась пара и их гости.

Также на записи можно увидеть реакцию Сердюкова на происходящее. Он заявил, что свадеб в его жизни больше не будет, а потом пошутил про сбежавшую невесту, пока ждал Ксению у входа в дворец бракосочетаний.

«Ксюша, все! Она передумала. Сбежавшая невеста. А прикинь — через задний ход просто срулила», — пошутил жених.

Кроме того, Бородина показала один из самых трогательных моментов — обмен кольцами. Пара выбрала ювелирные украшения от бренда Tiffany.

В конце празднования гостям вынесли торт, усыпанный свежей малиной. Опубликованное в Сети видео кончается неоднозначной фразой Николая, который заявил: «Будет сложно, я обещаю». Ксения же, в свою очередь, сказала в ролике, что никаких сложностей в их жизни не будет.

Ранее Михаил Терехин, экс-возлюбленный Ксении Бородиной, предрек ей скорый развод. Он назвал Сердюкова истеричным.