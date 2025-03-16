Шуфутинский отметил в телешоу, что Анна Седокова зря все время поправляет юбку

Экс-солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову раскритиковали члены жюри в шоу «Три аккорда» на Первом канале. Певица вышла на сцену в короткой юбке розового цвета и исполнила композицию «Декабристочка» из репертуара Катерины Голицыной.

После выступления 42-летняя Анна внезапно предложила ведущему Максиму Аверину и членам жюри обсудить ее образ. Она пояснила, что выбрала мини, так как этот наряд наиболее соответствовал песне строкой: «Мои бедра танцуют румбу, когда вижу его глаза».

Михаил Шуфутинский явно не оценил кокетства Седоковой и с иронией высказался о наряде певицы и ее поведении.

«Вы зря все время поправляете юбку. Если бы вы этого не сделали, то могли бы заработать туз. К сожалению, вы не даете нам возможности увидеть все до конца. Я не могу сказать, что эта песня раскрыла ваши лучшие качества», — прокомментировал выступление Анны исполнитель хита «Третье сентября».

Следующей высказалась певица Слава. Исполнительница хита «Попутчица» призналась, что выступление Седоковой ей не понравилось.

«Аня, сегодня ты либо волновалась, либо что. Короче, мне не понравилось. Аня, извини. Я тебе ставлю даму, потому что ты красивая девчонка», — заявила Слава.

При этом Анну слова и оценка Славы неприятно шокировали. От удивления она на несколько секунд широко раскрыла рот.

Напомним, новый сезон шоу снимали летом 2024 года, однако в эфир оно выходит только сейчас. В декабре 2024 года в жизни Седоковой произошла трагедия – ее бывший муж, латвийский баскетболист Янис Тимма не выдержал расставания и совершил самоубийство в подъезде московского хостела.

Ранее Анна Седокова подтвердила информацию, что ей предложили записать интервью после гибели Тиммы. Артистка отметила, что не просила денег — организаторы встречи сами предложили 10 миллионов рублей, но она отказалась.