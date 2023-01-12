Шотландская красавица оттеснила всех претенденток на сердце Баскова

Золотой голос страны, холостой красавец-миллионер Николай Басков – возможно, один из самых желанных женихов среди ценительниц мужчин среднего возраста.

Правда, в личной жизни музыкант не достиг столь же блистательных успехов, как на сцене. После не слишком удачного супружества со Светланой Шпигель в нулевых и слишком странной связи с Викторией Лопыревой в 2017-2018, Николай перестал общаться с представительницами прекрасного пола.

Однако в его роскошном доме живет маленькое пушистое существо, которое, судя по всему, чувствует себя полновластной хозяйкой сердца маэстро.

Шотландская вислоухая Шанель с крохотными ушками и громадными глазами охотно позволяет себя любить и холить.

Не устраивая ни сцен ревности, ни скандалов по поводу бесконечных гастролей маэстро.