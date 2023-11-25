SHOT: Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии

Николаю Дроздову стало плохо после курса химиотерапии, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, Дроздов обратился к медикам еще в начале ноября. Телеведущий был настолько слаб, что едва мог встать с постели, в которой он проводил большую часть времени. Из-за слабости Дроздова положили в стационар, где он пробыл день.

После наблюдений и стабилизации состояния, телеведущего выписали из больницы. По словам супруги Дроздова, сейчас он чувствует себя хорошо. Зоолог передал привет поклонникам и поблагодарил за переживания о его здоровье.

Напомним, несколько месяцев назад врачи обнаружили у Николая Дроздова злокачественную опухоль - рак предстательной железы второй стадии. Ситуация осложняется гипертонической болезнью сердца, которой страдает телеведущий.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Николай Дроздов останется на домашнем лечении до ноября.