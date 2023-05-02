«Шок контент»: бывшая жена Урганта рассказала о возможном аборте

Кроме двух официальных браков в жизни шоумена Ивана Урганта был и один гражданский. Избранницей артиста стала петербургский продюсер Елена Романова.

К сожалению, отношения оказались недолговечными, а после расставания с Ургантом, Елена влюбилась в другого мужчину.

Каково же было её удивление, когда оказалось, что она носит ребёнка от нового ухажёра.

По словам девушки, на тот момент она была настолько поражена внезапной беременностью, что даже не знала, как именно будет действовать.

«В тот момент я боялась всего: как буду работать, как смогу морально и физически справиться с ребёнком. Шок контент — моя зарплата тогда составляла 50 тысяч рублей, 26 из которых я платила за ипотеку», — вспоминает Романова. Были мысли и об аборте.

И тут Ургант-старший благородно предложил свою помощь. Ограничились, правда, медицинскими консультациями и услугами няни, однако было и предложение дать ребёнку звёздную фамилию.

«Я благодарна ему (Андрею Урганту) до Луны и обратно! Поэтому и предложила стать крёстным отцом Феди», — рассказывает бывшая возлюбленная Урганта изданию StarHit.