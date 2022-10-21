ШОК! Девушка до неузнаваемости «изуродовала» сына Натальи Королевой
Соцсети ужаснулись фотографии, выложенной начинающей визажисткой.
Некоторое время назад сын Наташи Королевой Архип принял решение жить отдельно от матери.
Певица уверяет, что основная причина его переезда – весьма сложные отношения между ней и новой избранницей Архипа.
Известно, что девушка когда-то подрабатывала стриптизёршей в одном из столичных ночных клубов, однако сейчас переучилась на визажиста и теперь активно тренируется накладывать грим на своего возлюбленного.
На днях она выложила в социальную сеть жуткое фото, на котором запечатлен сын Королевой и Тарзана, до неузнаваемости изуродованный нанесённом на него флуоресцентным гримом.
В полной темноте Архип выглядит по-настоящему страшно.
Девушке надо отдать должное: без подсказки узнать звёздного мальчика на фото практически невозможно.
ФОТО: Tarakanov Vadim/East News