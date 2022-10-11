11:04, 11 октября 2022
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Школьница из аниме. Ольга Бузова предстала перед публикой в новом образе
Блогер и телеведущая Ольга Бузова разместила в своем Telegram-канале новые фотографии, где она предстала перед поклонниками в образе девочки-школьницы из японского аниме.
Серия снимков в белой рубашке, черной короткой юбке, белых гольфах и черных туфлях разделила аудиторию на два лагеря. Часть поклонников возмутилась новым образом, который не подходит для девушки 35+. Другая часть оценила актерские навыки Бузовой.
Ранее Ольга Бузова предстала перед аудиторией в образе Царевны-Лебеди.