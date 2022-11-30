Шея как у шарпея: 57-летняя Безрукова напугала своим внешним видом

Актриса кино и театра Ирина Безрукова посетила премьеру очередной части фильма «Елки». 57-летняя звезда появилась на мероприятии в красном костюме и с безупречной укладкой. Но фанатов ужаснули морщины на лице и шее некогда красивой женщины.

В этот раз знаменитость выбрала широкие брюки и пиджак, а дополнила образ модными кроссовками. Пользователи Сети обсудили вид молодящейся артистки, но отметили, что она очень постарела.

В Интернете появились фото, на которых Ирина ждет своей очереди, чтобы выйти на красную дорожку. Пока светские хроникеры не обращали на нее внимание, женщина позволила себе задрать пиджак и покопаться под ним.

Поклонники сошлись во мнении, что в этот раз Безрукова выбрала неудачный вариант для выхода в свет. Многие писали, что в ее возрасте пора скрывать морщинистую шею, а кто-то раскритиковал обувь, которая совершенно не подходила под элегантный стиль. Преданные фанаты помнят Ирину безупречной, но в этот раз она промахнулась.

Ранее мы писали о том, как Безрукова откровенно рассказала о многолетней связи с Газмановым.