Опубликовано 09 мая 2026, 03:41
«Шесть чистых убийств»: Шарлиз Терон и режиссёр «Эвереста» снимут новый триллер для Universal Pictures

Оскароносная актриса Шарлиз Терон и исландский режиссёр Бальтасар Кормакур объявили о новом совместном проекте — триллере «Six Clean Kills» для Universal Pictures. Терон исполнит главную роль и выступит продюсером картины.
Как сообщают инсайдеры, Кормакур станет режиссёром и продюсером триллера, а Терон, скорее всего, сыграет главную роль.

Бальтасар Кормакур известен благодаря картинам «Эверест» и «Во власти стихии». Шарлиз Терон — обладательница премии «Оскар» и одна из самых ярких звёзд Голливуда.

Сценарий нового фильма создан на основе неопубликованного романа писателя Стэна Пэриша. Автор сам адаптирует своё произведение для большого экрана. Название проекта — «Six Clean Kills» — переводится как «Шесть чистых убийств».

Основой для нового сотрудничества стал успех предыдущего совместного проекта Терон и Кормакура.

Актриса и режиссёр уже работали вместе над экшен-триллером «Вершина» для Netflix, премьера которого запланирована на 2026 год. В этой картине Терон исполнила роль Саши — опытной экстремалки, которая переживает тяжёлую личную утрату. Героиня отправляется в одиночное путешествие по диким территориям Австралии, пытаясь преодолеть бурную реку и доказать себе способность продолжать жить. В фильме также снялись актёры Тэрон Эджертон и Эрик Бана.

Автор:Александр Смирнов