Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев представил новую книгу с рецептами десертов

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев, известный всей России по шоу «На ножах» и «Адский шеф», представил новую кулинарную книгу «Когда сладко, тогда вкусно!» с рецептами десертов. В ней он расскажет, как готовить пирожные, торты и печенья.

В книге собраны 50 авторских рецептов шеф-повара и его личные секреты мастерства, которые помогут легко испечь воздушный бисквит, поднять тесто и сделать нежную и плотную глазурь.

«Книги — это преданность классике. Можно, конечно, читать электронные книги или смотреть видео в социальных сетях, но ничто не сравнится с ощущением, когда ты держишь книгу в руках, как сковородку или нож. С книгой происходит особая химия, которую невозможно испытать с телефоном или ноутбуком. К тому же, хорошо составленные книги с любимыми рецептами в семьях передаются из поколения в поколение», – говорит шеф-повар.