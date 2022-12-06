«Щечки округлились, а сама располнела»: поклонники обеспокоены внешним видом Анны Щербаковой
После триумфальной победы на Олимпийских играх Анна Щербакова приостановила свою карьеру. Причин для этого немало. Во-первых, фигуристка перенесла летом серьезную операцию, которая требует длительного восстановления. Во-вторых, международная арена закрыта для спортсменов России, а выступать на внутренних стартах для чемпионки мира и победительницы ОИ-2022 смысла нет. Вот почему сейчас поклонники Щербаковой могут наблюдать за ее активной деятельностью в роли ведущей «Ледникового периода». Тем не менее в интернете появился кадр, который обеспокоил поклонников.
Коллегой Анны по проекту является Алексей Ягудин. Мужчина поделился фотографией с фигуристкой, на которой заметно, что Щербакова, ранее обвиняемая в экстремальной худобе, прилично набрала в весе. "«Щечки округлились», «Анна располнела»", — отреагировали пользователи Сети.
Пока одни злорадствовали, другие — встали на защиту любимой фигуристки, объяснив изменения во внешности неудачным ракурсом.
Фото: Из профиля Instagram Ягудина (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
К слову, многие спортсменки откровенно говорят о том, что во время отсутствия соревновательной деятельности набирают вес. Если Анна действительно столкнулась с данной проблемой, то остаётся пожелать девушке не обращать внимания на мнение окружающих. Пока карьера приостановлена, нет смысла изнурять себя диетами, поскольку здоровье любого атлета и так подорвано.