Шампанское с пеплом: жена Константина Ивлева рассказала о предпочтениях в беременность

Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, что пила в Новый год, будучи беременной. Она предпочла шампанское, но не в чистом виде, а с пеплом бумаги.

За годы брака в семье Ивлевых сложилась традиция. В бой курантов пара ежегодно совершает один и тот же ритуал: Ивлевы пишут желание на бумаге, сжигают ее, а пепел бросают в бокал, затем выпивают.

«Я так, кстати, каждый год делаю и даже беременная. Ммм это вкус горелой бумаги», - вспоминает Куденкова о напитке.

В этом году пара встретит Новый год в компании из 40 человек. Готовить будет муж.

Ранее Куденкова рассказывала об онкологии в 25-летнем возрасте и лечении в центре на Каширке. Девушка перенесла семь курсов химиотерапий.