18:35, 23 декабря 2022
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Шампанское с пеплом: жена Константина Ивлева рассказала о предпочтениях в беременность
Фото: Freepik.com
Жена шеф-повара Константина Ивлева Валерия Куденкова рассказала, что пила в Новый год, будучи беременной. Она предпочла шампанское, но не в чистом виде, а с пеплом бумаги.
За годы брака в семье Ивлевых сложилась традиция. В бой курантов пара ежегодно совершает один и тот же ритуал: Ивлевы пишут желание на бумаге, сжигают ее, а пепел бросают в бокал, затем выпивают.
«Я так, кстати, каждый год делаю и даже беременная. Ммм это вкус горелой бумаги», - вспоминает Куденкова о напитке.
В этом году пара встретит Новый год в компании из 40 человек. Готовить будет муж.
Ранее Куденкова рассказывала об онкологии в 25-летнем возрасте и лечении в центре на Каширке. Девушка перенесла семь курсов химиотерапий.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Газета.ru
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: