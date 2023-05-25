SHAMAN женился в третий раз сразу на сотне девушек

Популярный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, был женат дважды.

Первой его супругой стала учительница пения из Новомосковска Марина Рощупкина, от которой родилась дочь Варвара. С 2017 года SHAMAN состоит в браке с Еленой Мартыновой.

Но недавно автор хита «Я русский» в режиме строжайшей секретности женился в третий раз. Об этом стало известно Пятому каналу.

Церемония проходила в Мраморном дворце Санкт-Петербурга. Свидетельницей со стороны жениха стала ведущая спецпроекта «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко. А невест оказалось около сотни.

По словам Светланы, они прибывали в своих белых свадебных нарядах в здание на Дворцовой площади с самого утра, реализуя мечту – выйти замуж за кумира.

Жениху свадьба понравилась: «Десять, потом двадцать невест и все в белых платьях. Красивые. И ты понимаешь — да, это очень мощно! Мне лично оставляет отпечаток… это клип, понятно, что это немного комедия, чтобы развлечь публику. Конечно. сто невест, где это такое… Но это же реальные съемки и реальные люди». Источник сообщает, что съемки во дворце проходили до глубокой ночи.