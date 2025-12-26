SHAMAN поругался с Екатериной Мизулиной за кулисами финала КВН. Об этом сообщает StarHit.

На днях прошли съемки финала КВН. Среди членов жюри оказались Екатерина Мизулина и ее супруг SHAMAN. Возлюбленные сразу же изменили правила программы, запросив у организаторов одно широкое кресло на двоих, чтобы сидеть как можно ближе.

Уже перед завершением программы, когда слово взяла Мизулина, SHAMAN решил подшутить над ней и стал показывать рожки за ее головой. Супруга музыканта лишь холодно посмотрела на мужа в этот момент, дав понять ему, что подобное поведение неуместно.

Как рассказали очевидцы, уже за кулисами шоу конфликт между Мизулиной и SHAMAN продолжился. Но его быстро удалось уладить.

«Екатерина и Ярослав вместе ушли из зала за ручку, после чего общественница устроила разбор полетов. Они поругались, Мизулина высказала, что ей не понравилось поведение мужа и его неуместная жестикуляция в финале программы. Но конфликт быстро был исчерпан, Shaman нашел нужные слова, чтобы успокоить жену», — рассказал источник.

