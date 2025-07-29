Шаляпин заявил, что женился на Вашуриной после отказа Успенской. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Накануне Прохор Шаляпин поженился на кондитере Ольге Вашуриной в шоу «Свадьба вслепую». По правилам проекта, пара должна связать себя узами брака и через неделю определиться — продолжать им союз или разводиться. Известно, что Вашуриной 37 лет.

По словам Шаляпина, он специально выбрал молодую жену после отказа Любови Успенской.

«Меня успели многие уже поздравить с выбором невесты. А кто-то поздравил дважды за то, что избранница моложе даже меня, что для меня в новинку. Успенская мне отказала, и я нашел ту, которая моложе ее намного», — объяснил он.

Артист добавил, что прекрасно проводит время с избранницей. Он уже успел познакомить ее с мамой и Анастасией Волочковой, которая, впрочем, выбор друга не одобрила.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин угодил в скандал, засняв подругу загорающей на пляже в Сочи.