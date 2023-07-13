Шалость не удалась: раскрыт тайный заговор уехавших из РФ Аллы Пугачевой и Софии Ротару

Певица Мариам Мерабова вспомнила, как Алла Пугачева и София Ротару говорили с «явным негативом» о России. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Эмпатия Манучи».

В беседе с телеведущим Вячеславом Манучаровым артистка попыталась объяснить, почему исполнительница хита «Арлекино» год назад уехала в Израиль. По мнению Мариам, подобное решение зрело у ее коллеги на протяжении последних 11 лет. Кроме того, она часто становилась свидетельницей разговоров Пугачевой с Софией Ротару, в которых присутствовал негатив к стране.

Мерабова осудила Пугачеву за ее отъезд из РФ и заявила, что в скором времени знаменитость пожалеет о принятом решении.

«Она поймет или уже понимает, что совершила большую ошибку. Она была обожаема в родной стране. Финал печальный», — заявила певица.

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