Шакира и Бочелли выступили на церемонии открытия ЧМ-2026: как прошло шоу на «Ацтеке»

Об этом сообщает ФИФА.

Церемония открытия состоялась перед матчем между сборными Мексики и ЮАР. Помимо Шакиры и Бочелли на стадионе выступили южнокорейская певица EJAE (Ким Ынджэ) и мексикано-американская актриса Сальма Хайек, произнёсшая вступительную речь. Красочное шоу включало отсылки к истории Мексики и культуре древних ацтеков.

Чемпионат мира 2026 года впервые в истории проводится в трёх странах одновременно — Мексике, США и Канаде.

ФИФА также представила официальный гимн турнира под названием «ДНК». В создании композиции приняли участие Андреа Бочелли, французский диджей и продюсер Дэвид Гетта, американская рэперша Megan Thee Stallion и южнокорейская певица Ким Ынджэ, записавшая бэк-вокал. Песня объединила оперное пение, электронную музыку, рэп и поп-вокал.

Напомним, Шакира неоднократно выступала на церемониях открытия чемпионатов мира по футболу. В 2010 году её песня Waka Waka стала официальным гимном турнира в ЮАР и одним из самых узнаваемых футбольных треков в истории.