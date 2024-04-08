«Шабаш» с друзьями-иноагентами: продюсер раскрыл планы Пугачевой на празднование своего юбилея

15 апреля уехавшей жить из России за границу певице Алле Пугачевой исполнится 75 лет. Музыкальный продюсер Сергей Дворцов рассказал, что артистка планирует пышно отметить свой юбилей.

Пугачева всегда любила роскошь, богатство и окружать себя разными людьми. Поэтому, по словам Дворцова, она не собирается оставить без внимания свое 75-летие.

«Она выпустит новый альбом в Израиле 15 апреля и позовёт на юбилей своих друзей-иноагентов, чтобы устроить так называемый шабаш», — раскрыл Дворцов планы Примадонны Абзацу.

Первый сольный концерт она даст непосредственно в Израиле, а потом проедет с туром по всей Европе.

Второй сольный концерт Аллы Борисовны, как стало известно продюсеру, состоится на Кипре.

Пугачева уехала с мужем и детьми из России в 2022 году. Сначала они обосновались в Израиле, а после политических волнений временно перебрались на Кипр. Сейчас достоверно неизвестно, где живет ее семья.

Ранее мы писали, что журналистка Ксения Собчак планирует спасти репутацию уехавшей из России Пугачевой. Она работает над фильмом, который напомнит россиянам о заслугах Примадонны.