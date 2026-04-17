«Сейчас важнее реальная помощь»: Григорий Лепс перечислил 5 миллионов рублей пострадавшим от наводнения в Дагестане

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Лепс давно известен своими благотворительными инициативами и активной гражданской позицией. Певец неоднократно помогал пострадавшим от различных трагедий и стихийных бедствий.

Средства артист передал через благотворительный фонд. В окружении Лепса подчеркнули, что певец считает помощь жителям республики своим гражданским долгом. По данным благотворительных фондов, на помощь пострадавшим от паводка в Дагестане уже собрано около 900 миллионов рублей.

«Дагестан — это земля сильных и гордых людей. Когда туда приходит горе, молчать или отделываться пустыми словами — последнее дело. Я не политик, но я гражданин», — поделился Лепс.

Артист добавил, что сейчас главное — реальные действия, а не публичные заявления.

«Сейчас важнее реальная помощь, а не публичные заявления. Нужно помогать тем, кому тяжело, а громко говорить будем потом, когда приеду петь для них. Мы своих не бросаем, мы же русские люди», — отметил певец.

Напомним, в результате паводка в Дагестане пострадали сотни жителей республики. Стихия разрушила дома, инфраструктуру и унесла жизни людей. Григорий Лепс назвал произошедшее большой бедой для всей страны.